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Общество

Материалы по подвигу шестой роты передали в музей ВДВ

Настоятель главного воинского храма Пскова Олег Тэор передал командующему Воздушно-десантными войсками Андрею Сердюкову оцифрованный архив материалов, посвященный подвигу героев-десантников шестой роты, погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По словам настоятеля храма, архив собирался на протяжении двадцати лет и был оцифрован на подворье Псково-Печерского монастыря только в этом году. Люди со всей страны присылали в храм фотографии, личные письма, вырезки из газет и документы из военкоматов. Было собрано более 30 томов бумажных материалов.

«Это для нас всех бесценный материал, потому что только та страна, в которой помнят историю, помнят своих погибших героев, достойна будущего», — отметил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Архив будет храниться в центральном музее истории ВДВ в Рязани, а копии материалов передадут в музеи всех десантных соединений России.

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