Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район

12:38, 01 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Порховский район с рабочим визитом 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона примет участие в открытии на базе МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» модельной библиотеки.

Кроме того, губернатор возложит цветы к могиле Андрея Гагарина в деревне Бельское Устье, а затем посетит храм Вознесения Господня.

Также Михаил Ведерников посетит учебно-исторический заповедник «Усадьба А. Г. Гагарина «Холомки» и встретится с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским. В рамках встречи планируется подписание договора о сотрудничестве между администрацией Псковской области и университетом.