Программу туристического кешбэка продлили в России
Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка за туры по стране до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабинета министров.
Отмечается, что продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена до двух ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, а максимальный возврат будет составлять 20 % стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей). В программе помимо отелей и туроператоров смогут принять участие и туристические агрегаторы.
Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.