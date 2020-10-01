Программу туристического кешбэка продлили в России

12:24, 01 октября 2020, ПАИ

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка за туры по стране до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабинета министров.

Отмечается, что продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена до двух ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, а максимальный возврат будет составлять 20 % стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей). В программе помимо отелей и туроператоров смогут принять участие и туристические агрегаторы.

Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.