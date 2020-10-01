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Общество

Программу туристического кешбэка продлили в России

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка за туры по стране до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабинета министров.

Отмечается, что продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена до двух ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, а максимальный возврат будет составлять 20 % стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей). В программе помимо отелей и туроператоров смогут принять участие и туристические агрегаторы.

Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.

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