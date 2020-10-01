Библиотечный путеводитель презентовали в Пскове

13:21, 01 октября 2020, ПАИ

В псковской библиотеке «БиблиоЛюб» прошла презентация библиотечного путеводителя. Об этом сообщается на официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Путеводитель охватывает 11 муниципальных библиотек. Он был создан сотрудниками Централизованной библиотечной системы совместно с талантливыми жителями города, среди которых есть журналисты, художники и актеры.

Работа над путеводителем шла во время самоизоляции, пока все городские библиотеки были закрыты и не имели возможности принимать посетителей.

Познакомиться с издательским проектом «Библиотечный путеводитель по Пскову», полистать его в электронном формате или прослушать аудиоверсию можно на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.