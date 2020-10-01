Пешеходный переход ликвидировали у дома № 2а на улице Рокоссовского в Пскове
Пешеходный переход ликвидировали у дома № 2а на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства администрации города.
Ликвидированный нерегулируемый пешеходный переход располагался в 50 метрах от регулируемого на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского.
«На ликвидированном пешеходном переходе ранее были неоднократно зафиксированы наезды на пешеходов, и сохранение перехода в месте с напряженной транспортной обстановкой не представляется целесообразной», - сообщили в УГХ.