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Общество

Пешеходный переход ликвидировали у дома № 2а на улице Рокоссовского в Пскове

Пешеходный переход ликвидировали у дома № 2а на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства администрации города. 

Ликвидированный нерегулируемый пешеходный переход располагался в 50 метрах от регулируемого на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского.

«На ликвидированном пешеходном переходе ранее были неоднократно зафиксированы наезды на пешеходов, и сохранение перехода в месте с напряженной транспортной обстановкой не представляется целесообразной», - сообщили в УГХ.

 

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