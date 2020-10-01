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Общество

Проезд вдоль улицы Алтаева в Пскове отремонтируют до 15 октября

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове на улице Алтаева, 8-22, и вдоль дома на улице Инженерной, 76, ведется ремонт муниципального проезда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, качество ремонтных работ проконтролировали глава города Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Здесь уже установлен бордюрный камень, произведена подсыпка щебнем. По просьбам псковичей  в некоторых местах произведено понижение бордюрного камня.

Кроме того, уже идут подготовительные работы по благоустройству проезда на улице Новоселов, 7.

Ремонт проездов в Пскове производится по улицам Западная, 14 - проспект Энтузиастов, 7; Алтаева, 16, 18, 20 - Новоселов, 7; Ижорского Батальона, 5, 5а, 10; Леона Поземского, 60, 64; Герцена, 6а - Труда, 5; Труда, 18; Сиреневый бульвар, 13, 15 - Звездная, 20; Новоселов, 11-21; Индустриальная, 1; Шелгунова, 9/2 - 15.

Завершить работы планируется до 15 октября.

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