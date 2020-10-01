Более четырех тысяч псковских школьников посетили летние лагеря в 2020 году

12:45, 01 октября 2020, ПАИ

В 2020 году летние лагеря посетили более четырех тысяч псковских школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошло в четверг, 1 октября, в администрации региона. Основной акцент на заседании был сделан на подведении итогов работы системы образования по организации занятости, оздоровления, отдыха несовершеннолетних и проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании в период летних каникул.

Глава региона заметил, что летняя оздоровительная кампания, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, прошла успешно, без серьезных происшествий. «Благодаря жесткому соблюдению всех санитарных требований, хорошей подготовке персонала и слаженной межведомственной работе за летний оздоровительный период не было выявлено ни одного заболевания коронавирусом среди детей. Нарушений общественного порядка также не зафиксировано. Все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме и максимально безопасно», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего в оздоровительных лагерях региона отдохнуло более 4,2 тыс. школьников, в том числе 1,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 90 подростков были организованы профильные смены. Еще одна — «Поверь в себя» — пройдет осенью. Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что заявки на путевки для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворены на 100%. «Дистанционными формами занятости и досуга в летние месяцы охвачены 34,6 тыс. детей. Кроме того, около 2,4 тыс. детей приняли участие в онлайн-сменах детского технопарка «Кванториум», центра цифрового образования детей «IT-куб», центров «Точка роста», домов детского творчества и центров технического творчества. Около 40 подростков трудоустроены», — рассказал Александр Седунов.

Особое внимание было уделено работе с детьми, состоящими на учете. Более 120 школьников этой категории отдохнули в оздоровительных лагерях, где они приняли участие в патриотических акциях и физкультурных мероприятиях. В том числе, 16 трудных подростков задействованы в новом проекте военно-исторической смены «Страна Героев», которая впервые проведена в Псковской области в рамках соглашения о сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом.

В рамках заседания были также рассмотрены вопросы взаимодействия муниципальных и региональных органов власти Псковской области с подразделениями федеральных органов при проведении различных мероприятий по профилактике наркопреступности, предупреждению и профилактики наркопотребления среди населения региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников регионального УМВД за активную работу с подростками, проводимую в социальных сетях. Особое внимание Глава региона обратил на конкурс «Энергия жизни», где молодежь Псковской области рассказывала о своих увлечениях, любимом спорте. «Опубликованные ролики достойны внимания — пусть любительские, но все они выполнены с задумкой и интересом», — отметил Михаил Ведерников и предложил в следующем году провести конкурс на более высоком уровне.

Далее главы Островского, Порховского и Стругокрасненского районов в режиме видео-конференц-связи доложили о состоянии профилактической работы и деятельности антинаркотических комиссий на территории муниципалитетов.