Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»

12:49, 01 октября 2020, ПАИ

Кинокомпания «A24» выпустила на своем YouTube-канале трейлер фильма «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Картина получила главный приз и приз зрительских симпатий на кинофестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году.

По сюжету картины, в 1980-е семья корейских мигрантов переезжает в штат Арканзас в погоне за «американской мечтой», где покупает ферму. Впрочем, семью еще ожидает непростой период ассимиляции.

В «Минари» сыграла звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян.

Дата выхода ленты пока неизвестна, но, по предварительной информации, фильм должен выйти в кинотеатрах до конца февраля.