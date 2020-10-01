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Культура

Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»

Кинокомпания «A24» выпустила на своем YouTube-канале трейлер фильма «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Картина получила главный приз и приз зрительских симпатий на кинофестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году.

По сюжету картины, в 1980-е семья корейских мигрантов переезжает в штат Арканзас в погоне за «американской мечтой», где покупает ферму. Впрочем, семью еще ожидает непростой период ассимиляции.

В «Минари» сыграла звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян.

Дата выхода ленты пока неизвестна, но, по предварительной информации, фильм должен выйти в кинотеатрах до конца февраля.  

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