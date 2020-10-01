Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО

13:03, 01 октября 2020, ПАИ

Среди регионов СЗФО в Псковской области самый доступный осенний отдых в санаториях, пишет аналитическое агентство ТурСтат.

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов СЗФО по доступности отдыха в санаториях в октябре текущего года. Отдых в санаториях Псковской области обойдется в 1700 рублей за сутки. В стоимость входит проживание, питание и лечение.

Лидерами субъектов Северо-Запада России по доступности санаторного отдыха летом стали Псковская область (1700 рублей в сутки), Новгородская область (1800 рублей), Вологодская область (2300 рублей). В рейтинг также вошли Архангельская, Мурманская, Калининградская области, а также Республика Коми, Ленинградская область, Республика Карелия и Санкт-Петербург.