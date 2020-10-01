Еще три модельные библиотеки появятся в Псковской области

13:51, 01 октября 2020, ПАИ

В Псковской области появятся еще три модельные библиотеки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии открытия модельной библиотеки в Порхове, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

1 октября в Порхове прошло торжественное открытие модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

Губернатор поздравил всех жителей района с этим событием и отметил, что это уже третья библиотека в регионе. До этого их открывали в Пскове и Острове.

«На 2021 год Министерство культуры России одобрило заявки на открытие еще трех модельных библиотек, – отметил глава региона. – Одна из них в деревне Полоное Порховского района».

Также псковский губернатор сообщил, что по результатам исследования «Почты России» Порховский район входит в тройку самых читающих муниципалитетов Псковской области.

«Я рассчитываю, что современная библиотека будет хорошим подарком для всех жителей района», – добавил Михаил Ведерников.