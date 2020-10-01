Модельная библиотека открылась в Порхове

12:58, 01 октября 2020, ПАИ

1 октября в Порхове состоялось торжественное открытие модельной муниципальной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». На оснащение и комплектование библиотеки было выделено 10 миллионов рублей, подготовительные работы велись около года, сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

На церемонии открытия присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, его первый заместитель Вера Емельянова, глава Порховского района Виктор Степанов.

Библиотека изменилась до неузнаваемости: просторные помещения, новые стеллажи и мебель, зоны для отдыха и занятий по интересам, новая современная цифровая техника, сенсорные панели, интерактивные глобус и робот, встречающий посетителей. А самое главное, около семи тысяч новых книг для детей и взрослых. Директор Порховской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова провела для гостей экскурсию по залам.

Ранее в рамках реализации национального проекта «Культура» модельная библиотека открылась в Острове.