Историю создания радио «7 Небо» рассказал Андрей Калинин

15:24, 01 октября 2020, ПАИ

Руководитель радио «7 Небо» Андрей Калинин в эфире ПАИ-live рассказал о создании радиостанции. Сегодня псковская радиостанция отмечает 22 года со дня создания.

«Идея создания названия радиостанции не была для нас сложной. Цифра «7» влекла нас долгое время. Тогда существовал большой холдинг «Телеком», был «Седьмой канал» и газета «7 дней». Почему небо? Мы хотели связать название с тем слоганом, который ввели: «Наслаждайся». Он был создан для понимания своих будущих работ и стараний, поэтому человек отчасти был на седьмом небе. Когда собралась фокус-группа, долго думать не пришлось, все сотрудники сказали, что это самое лучшее название. Мы выбрали его и с песней по жизни так и идем», – отметил Андрей Калинин.

Андрей Калинин заметил, что в начале пути они были представителями радиостанции «Европа Плюс» в Пскове, которая одной из первых появилась в коммерческом радиовещании страны.

Изначальный профессиональный коллектив, состоящий из французов радиостанции «Европа Плюс», они себе позволить не могли, поэтому своим набранным коллективом стали создавать свое.

В частности, работники взяли техническую часть под названием «мегамикс», использовали много дисков МР3 и пользовались простыми CD-дисками, кассетами. Позже, когда радиостанции нужно было развиваться, они запустили автоматическое вещание.

«По итогу коллектив был подготовлен к старту. На тот момент не было лицензирования. Нам не надо было из Москвы получать никаких документов дополнительных, просто объявить, что мы начинаем вещать. Потом, через год-два, мы, как старые вещатели, получили лицензию автоматом, которую потом удачно пролонгировали», – отметил руководитель «7 Неба» Андрей Калинин.

«Было очень интересно начинать что-то новое и неизведанное. Это влекло не только работников, но и слушателей. Для них мы были и остаемся загадкой. В этом, кстати, тоже секрет успеха. Я знаю, что мы будем дальше популярными и известными. Потому что мы делаем не просто ретрансляцию, мы создаем радио от и до, все 168 часов», – сказал Андрей Калинин.

Также он подчеркнул, что это большой труд — быть на гребне. «Всегда быть в теме и оставаться нужным и интересным. Надо свою работу любить, чтобы ее хорошо делать, в этом секрет успешности», – заключил Андрей Калинин.