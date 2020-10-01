0
17:06
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
16:59
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
15:26
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
14:35
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
14:35
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
13:03
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
12:58
Модельная библиотека открылась в Порхове
Еще новости
Общество

ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом

ВТБ упростил оформление ипотеки для заемщиков с материнским капиталом, отменив для них обязательное требование к размеру первоначального взноса.

Обычно при использовании материнского (семейного) капитала для первоначального взноса клиенту необходимо дождаться перечисления средств из Пенсионного фонда России, чтобы приобрести жилье. ВТБ готов сразу до 100% осуществить расчет с продавцом или застройщиком из кредитных средств, а сумма материнского (семейного) капитала после его получения будет направлена в счет погашения кредита.

Предложение доступно для покупки жилья на первичном или вторичном рынке при условии, что клиент имеет право на получение материнского капитала в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта. Если сумма капитала ниже, разницу необходимо внести за счет собственных средств.

«Мы стремимся к тому, чтобы ипотека была максимально доступной для всех клиентских сегментов. Понятно, что семьям с детьми порой сложно оформить кредит из-за определенных требований к стартовым накоплениям. Поэтому мы решили убрать для них этот барьер и зачесть в качестве первого взноса средства маткапитала. Новое предложение будет особенно актуально для жителей регионов, где сумма маткапитала составляет как раз от 10-15% стоимости жилья», — комментирует Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование».

В этом году ВТБ уже выдал около 5 тысяч кредитов с использованием маткапитала, и, по оценке банка, возможность взять ипотеку без первого взноса увеличит спрос на жилищные кредиты.

В апреле 2020 года ВТБ упростил порядок использования материнского капитала для ипотеки. Соответствующее заявление сейчас можно подать в отделении банка только по паспорту и СНИЛС, без предварительного сбора документов: банк сам обменяется необходимыми сведениями с Пенсионным фондом России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
01 октября 2020
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
01 октября 2020
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
01 октября 2020
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
01 октября 2020
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
01 октября 2020
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
01 октября 2020
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
Модельная библиотека открылась в Порхове
01 октября 2020
Модельная библиотека открылась в Порхове
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район
01 октября 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район

Идет загрузка...