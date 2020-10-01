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На 10% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

В Псковской области на 10% выросло количество погибших в ДТП. Об этом рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков во время пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Шестакова, в этом году наблюдается снижение общего количества аварий.

«По сравнению с прошлым годом на 10 % выросло количество погибших в авариях, – добавил Шестаков. – В прошлом году было 65, сейчас 108 человек».

Спикер отметил, что наиболее негативно ситуация складывалась в начале года, а также во время снятия ограничений. Также Юрий Шестаков добавил, что на рост жертв повлияла и теплая зима, которая стала причиной плохой видимости в темное время суток.

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