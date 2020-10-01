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Количество пострадавших в ДТП детей уменьшилось в Псковской области

В Псковской области уменьшилось количество пострадавших в ДТП детей. Об этом рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков во время пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Шестакова, основными видами ДТП являются наезды и столкновения, а также съезды автомобилей в кювет.

«Количество раненных в ДТП детей сокращается», – добавил Шестаков, отметив, что в этом году в авариях погибло пять человек, тогда как в прошлом – один.

Кроме того, спикер подчеркнул, что наибольший рост количества аварий у водителей, которые имеют стаж более 30 лет.

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