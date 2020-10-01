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Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Гагарина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к могиле русского ученого и инженера, князя Андрея Гагарина, которая находится в деревне Бельское Устье Порховского района, сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник». После этого губернатор осмотрел усадьбу князя Гагарина «Холомки».

Князь Андрей Гагарин родился 22 декабря 1855 года (3 января 1856) в Санкт-Петербурге. Обучался в частном пансионе, в 1869 году поступил в четвертый класс Ларинской гимназии, по окончании которой в 1874 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Университет Андрей Гагарин окончил в 1878 году. По его окончании служил вольноопределяющимся в гвардейской конной артиллерии, после чего выдержал экзамен на офицерский чин и в 1884 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду.

7 января 1900 года по инициативе и представлению министра финансов Сергея Витте Андрей Гагарин был назначен директором создаваемого в то время Петербургского политехнического института. В 1911 году он стал одним из организаторов Русского общества испытания материалов.

После 1917-го работал в Москве, занимая должность старшего конструктора в Научно-экспериментальном институте при Наркомате путей сообщения, оставался на этой должности до конца своей жизни. Из-за тяжелых условий жизни в Москве в 1920 году обратился в Совнарком с просьбой разрешить ему жить в Холомках. Разрешение за личной подписью Владимира Ленина было дано, и Андрей Гагарин вернулся к семье в Холомки. Там же он вел преподавание математики и физики в Псковском сельскохозяйственном техникуме и выполнял некоторые проектные работы для местного исполкома.

Андрей Гагарин умер 22 декабря 1920 года в возрасте 65 лет после сложной операции в Порховской больнице. Похоронен на кладбище Храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье.

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