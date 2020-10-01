22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым

14:35, 01 октября 2020, ПАИ

1 октября псковская радиостанция «Седьмое небо» (107.1 FM) отмечает 22-летие: впервые в эфир она вышла 1 октября 1998 года.

Руководитель радиостанции «7 Небо» Андрей Калинин в эфире ПАИ-live делится о том, как 22 года назад начиналась история главного псковского радио, зачем ведущему нужно уметь рассказывать анекдоты, кто «Цезарь в юбке» и почему звезды в эфире радиостанции не скандалили.

«7 Небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60», включающей в себя также сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).