412 знаков «Пешеходный переход» установили в Пскове за два года

15:33, 01 октября 2020, ПАИ

412 знаков «Пешеходный переход» установили в Пскове за два года. Об этом рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий во время пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За период с 2018 по 2020 год для пешеходных переходов было приобретено 412 знаков «Пешеходный переход» и 132 знака «Осторожно, дети». Активные работы проводились на улицах Народной и Текстильной, уточнил он.

Александр Грацкий отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться и дальше в этом году.