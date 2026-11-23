Не вкладывайте в LumenX: Банк России внёс псевдоинвестиционный проект в чёрный список

13:29, 23 ноября 2026, ПАИ

О рисках, связанных с очередным псевдоинвестиционным проектом, предупредил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Схема известна в интернете под названием LumenX. Она имеет признаки финансовой пирамиды, информация о ней внесена в предупредительный список Банка России, сайты направлены на блокировку. «При этом организаторы проекта активно зазывают участников переходить в «новый» псевдоинвестиционный Black Sea Club, так как якобы из-за смены держателя токена им приходится переименовать схему для компенсации потерь», – обратил внимание эксперт.

Мошенники распространяют в телеграм-каналах информацию о несуществующих инвестиционных платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке.

«Банк России ещё раз призывает потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять свои сбережения таким проектам. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России», – напомнил Александр Иванов.