Велодорожки могут появиться на Ольгинском мосту в Пскове

15:54, 01 октября 2020, ПАИ

На Ольгинском мосту в Пскове могут появиться велосипедные дорожки. Об этом рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий во время пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Грацкий отметил, что будет рассматриваться возможность установки велосипедной дорожки, и добавил, что она не будет двусторонней.

Спикер также отметил, что перед установкой велосипедной дорожки на мосту 50-летия Октября там будет проведена реконструкция.