Конфискацию автомобилей у пьяных водителей одобряют в псковском УГИБДД

15:11, 01 октября 2020, ПАИ

Идею конфискации автомобилей у пьяных водителей одобряет полковник полиции, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. Об этом он заявил на пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы за такие нововведения, - отметил Юрий Шестаков. - Все водители должны понимать, что это будет касаться только тех, кто нарушает правила и выпивает за рулем, то есть только нарушителей. Обычным водителям нечего бояться. Возможно, такая поправка будет. Мы только за, так как это приведет к большей безопасности на дорогах».