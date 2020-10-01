0
17:06
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
16:59
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
15:26
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
14:35
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
14:35
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
13:03
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
12:58
Модельная библиотека открылась в Порхове
Еще новости
Общество

Конфискацию автомобилей у пьяных водителей одобряют в псковском УГИБДД

Идею конфискации автомобилей у пьяных водителей одобряет полковник полиции, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. Об этом он заявил на пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы за такие нововведения, - отметил Юрий Шестаков. - Все водители должны понимать, что это будет касаться только тех, кто нарушает правила и выпивает за рулем, то есть только нарушителей. Обычным водителям нечего бояться. Возможно, такая поправка будет. Мы только за, так как это приведет к большей безопасности на дорогах».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
01 октября 2020
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
01 октября 2020
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
01 октября 2020
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
01 октября 2020
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
01 октября 2020
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
01 октября 2020
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
Модельная библиотека открылась в Порхове
01 октября 2020
Модельная библиотека открылась в Порхове
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район
01 октября 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район

Идет загрузка...