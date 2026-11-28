Рост ДТП с участием детей-пешеходов зафиксировали в Псковской области

11:55, 28 ноября 2026, ПАИ

Десять человек погибли и 99 получили ранения различной степени тяжести в авариях с участием пешеходов в Псковской области за десять месяцев 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

​Всего в регионе за этот период зарегистрировали 104 ДТП с участием пешеходов. Наибольшую опасность представляет движение в тёмное время суток: на ночные часы пришлось 32 аварии, в которых погибли восемь человек.

​Также в ведомстве отметили рост аварийности с участием несовершеннолетних: за десять месяцев произошло 30 ДТП с участием детей-пешеходов, что на 42,9 % превышает показатель аналогичного периода 2025 года (21 ДТП). В этих происшествиях пострадали 30 детей, один ребёнок погиб.

​В Госавтоинспекции призвали пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах, а водителей – снижать скорость вблизи пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток.