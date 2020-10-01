Три пешеходных перехода ликвидируют в Пскове

15:51, 01 октября 2020, ПАИ

В Пскове планируют ликвидировать три пешеходных перехода. Об этом рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий во время пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В планах ликвидация трех пешеходных переходов, – отметил Александр Грацкий. – На улице Рокоссовского, у дома № 12 на улице Пароменской и возле Центробанка».

Также Александр Грацкий отметил, что за два года в Пскове установили 412 знаков «Пешеходный переход».