48 тонн мороженой икры не пропустили в Псковскую область

23:29, 01 октября 2020, ПАИ

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили через границу в Псковской области 48 тонн мороженой икры сельди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал из Норвегии в Казахстан. При проведении ветеринарного контроля на железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований.

В частности, на товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, а также разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз продукции.

Сотрудники Россельхознадзора приняли решение о запрете ввоза груза на территорию Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате продукции отправителю.