Глава Бежаницкого района попал в больницу с двусторонней коронавирусной пневмонией
30 сентября в Псковский COVID-центр в состоянии средней тяжести поступил глава Бежаницкого района Сергей Михеев, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. У него зафиксирована двусторонняя коронавирусная пневмония.
По данным врачей, угрозы жизни в настоящий момент нет, но заболевание протекает непросто. Все необходимые меры по изоляции контактных пациентов приняты в полном объеме, Роспотребнадзор следит за ситуацией.