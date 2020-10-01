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Культура

Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона

В центре Лондона, в Лестер-сквере, установили памятник Гарри Поттеру. Об этом пишет РБК.

Гарри Поттера из первой части отлили в бронзе: 11-летний волшебник сидит верхом на метле «Нимбус-2000» в форме для квиддича. Из-за специальной опоры — металлического столба, который скрыли за кустом, — создается иллюзия полета Поттера.

Серия романов Джоан Роулинг выходила с 1997 по 2007 год, книжки о волшебнике принесли писательнице всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По книгам сняли восемь фильмов, самый кассовый — «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2», картина собрала в мировом прокате $1,3 млрд.

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