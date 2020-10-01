В Псковской области определили победителей конкурса на лучшее поселение

16:58, 01 октября 2020, ПАИ

В администрации региона подвели итоги конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в 2020 году победителями стали 17 поселений. Среди них распределят грантовую поддержку в размере 10,5 млн рублей. Эти средства выделены из регионального бюджета.

Победителями среди городских поселений в номинации «Красота, комфорт, порядок» стали Струги Красные и Палкино. Лучшими среди сельских поселений от 1,7 тысячи жителей стали Лычевская волость (Великолукский район), Полонская волость (Порховский район), до 1,7 тысячи жителей - Качановская волость (Палкинский район), Каськовская волость (Куньинский район).

В номинации «Самое здоровое поселение» победителями признаны Себеж и Гдов. Грантовую поддержку также получат Переслегинская волость (Великолукский район) и Карамышевская волость (Псковский район) среди поселений от 1,7 тысячи жителей, а также Черневская волость (Гдовский район).

Новоржев и Усвяты стали победителями среди городских поселений в номинации «Территория культуры». Среди сельских поселений от 1,7 тысячи человек в данной номинации победителями стали Михайловская волость (Локнянский район) и Вязьевская волость (Дедовичский район), а среди поселений до 1,7 тысячи человек — Искровская волость (Дновский район) и Линовская волость (Пыталовский район).

​

Всего на конкурс было подано 37 заявок по трем категориям. Члены конкурсной комиссии оценивали результаты в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе с 2016 года. Инициатива его проведения принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района и была поддержана областными властями.