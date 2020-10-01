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Общество

Псковская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургским политехническим университетом

Соглашение о сотрудничестве заключила администрация Псковской области с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор вуза Андрей Рудской.

Сотрудничество направят на реализацию профориентационных и образовательных проектов и подготовку школьников и студентов колледжей к поступлению в СПбПУ, а также на повышение квалификации педагогов, реализацию научно-исследовательских работ и проектов в сфере культуры, дополнительного образования, патриотического воспитания и экологического просвещения молодежи Псковской области.

Кроме того, договор о сотрудничестве заключили между ПсковГУ и СПбПУ. Соглашение, которое подписали руководители учреждений — Андрей Рудской и Наталья Ильина, направлено на осуществление сетевого взаимодействия, реализацию совместных исследований и образовательных программ и академического обмена.

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