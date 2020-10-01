Два класса закрыли на карантин по коронавирусу в лицее №4 в Пскове

18:19, 01 октября 2020, ПАИ

Два класса закрыли на карантин из-за коронавируса в лицее № 4 «Многопрофильный» в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации один из учителей учреждения.

По имеющейся информации, классы перешли на дистанционное обучение на две недели в связи со случаями коронавируса среди учеников. Среди учителей случаев заражения не выявлено.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 5 514 человек, 4 064 пациента выздоровело, 65 – умерло.