Новая многофункциональная площадка появилась в Великих Луках

22:25, 01 октября 2020, ПАИ

Ещё одну многофункциональную уличную площадку построили на проспекте Гагарина, 138 в Великих Луках в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Объект приняли активисты великолукского городского отделения партии – депутат фракции «Единая Россия» Сергей Федосеев и сторонник партии, член Общественной палаты Великих Лук Андрей Ульянов. К работе подрядчика не было предъявлено существенных претензий.

«Этот комплекс не уступает московским площадкам, соответствует всем общероссийским стандартам. Здесь дети и взрослые смогут хорошо отдохнуть. Площадка рассчитана на разные возрастные группы. Здесь даже взрослые могут заниматься на спортивных снарядах и с пользой провести время», – отметил Сергей Федосеев.

Новой площадкой с безопасным мягким покрытием пользуются сразу несколько многоэтажек. Спортивный комплекс состоит из нескольких больших модулей и позволяет сразу 20 детям одновременно находиться на площадке, причем без ущерба безопасности.

«Весной запланировано провести субботники. Хотим высадить деревья или кусты, чтобы они давали тень. Также мы обратились в городскую администрацию по поводу дополнительного освещения площадки. Вопрос решён положительно, поэтому вскоре здесь будет светлее вечерами. При свете площадка будет более безопасна», – добавил Андрей Ульянов.

По словам, руководителя подрядной организации МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» Руслана Скопцова, у комплекса есть все сертификаты и паспорта безопасности.

В Великих Луках в ближайшее время начнется монтаж игровых комплексов на улице Ботвина, 5. Продолжаются работы и на площадках в других микрорайонах города: на улицах Щорса и Дружбы. На них уже установлены качели, тренажеры, скамейки и ограждения. Общественный контроль за качеством выполнения работ ведут активисты партпроекта «Единой России» «Городская среда».