Псковская молодежь организовала экскурсию и концерт для пожилых людей

19:47, 01 октября 2020, ПАИ

В День пожилого человека псковская молодежь пригласила старшее поколение на экскурсию по городу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, совет по молодёжной политике при главе города Пскова совместно с Псковским региональным отделением «Союз пенсионеров России» организовал экскурсию по культурным местам города и концерт для пожилых людей.

Активисты молодёжных организаций вместе с участниками экскурсии посетили Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина и Псковскую областную филармонию, где познакомились с историей и культурой этих мест.

«Мы надеемся, что такие акции станут традиционными, и люди всех возрастов смогут приобщиться к прекрасному. Вся необходимая инфраструктура для этого есть и сегодняшние мероприятия в этом плане являются показательными», - рассказал волонтер Павел Косенков.

Затем группа отправилась в музыкальную школу №1. После экскурсии по обновленным залам ученики музыкальной школы выступили перед собравшимися с показательными номерами.

«На мой взгляд, самым трогательным моментом стало выступление учеников школы, которые искренне и очень старательно исполняли известные произведения. Очень хочется, чтобы сегодня, придя домой, они так же поздравили своих бабушек и дедушек, всех пожилых людей с этим прекрасным днём. Думаю, нам удалось сделать его по-настоящему праздничным», - заключила исполняющая полномочия заместителя председателя совета по молодёжной политике при главе Пскова Валерия Коновалова.