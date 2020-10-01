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Общество

Студенты ПсковГУ начали непрерывную практику в областной администрации

Студенты ПсковГУ начали непрерывную практику в областной администрации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в этом учебном году непрерывную практику в подразделениях аппарата администрации и органах исполнительной власти Псковской области пройдут 86 студентов ПсковГУ.

61 студент будет проходить практику в комитетах, и ещё 25 – в аппарате администрации. «Такой формат практики присутствует далеко не во всех регионах», – подчеркнула проректор ПсковГУ по учебной работе Ольга Серова. – «Мы отправляем на практику студентов всех направлений подготовки, а не только тех, кто обучается по «профильным» для данных структурных подразделений программам. Таким образом, студенты различных направлений подготовки получают возможность приобрести опыт практической деятельности в сфере государственного управления».

Курируют студентов непосредственно руководители комитетов и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Для того чтобы практика проходила максимально эффективно и студенты всех направлений подготовки нашли свою нишу в работе администрации области, кураторам практики будет оказана методическая поддержка. Методистом непрерывной практики стала преподаватель ПсковГУ Ольга Копытова.

Непрерывная практика у студентов продлится с 1 октября по 1 июня. Проект предполагает три этапа – пассивную практику, операционную деятельность и реализацию проектов. «Срок реализации проекта в этом году увеличился – мы начинаем на месяц раньше, что позволит провести более тщательную подготовку к активной фазе практики, сформулировать темы выпускных квалификационных работ под заказ работодателя», – отметила руководитель Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова.

Проект непрерывных практик студентов ПсковГУ в подразделениях аппарата администрации и органах исполнительной власти Псковской области реализуется уже второй год по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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