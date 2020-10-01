0
22:25
Новая многофункциональная площадка появилась в Великих Луках
21:24
Псковских ветеранов профсоюзного движения поздравили с Днем пожилого человека
20:49
Елена Бибикова приняла участие в селекторном совещании в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
20:40
ВИДЕО: Петербургские арбористы восстанавливают 300-летний пушкинский дуб в Тригорском
20:24
Елена Жгут назвала способ пресечь вандализм в Пскове
19:47
Псковская молодежь организовала экскурсию и концерт для пожилых людей
18:22
83 детские площадки снесут в Пскове до конца года
Еще новости
Общество

В WhatsApp чат можно будет «выключить» навсегда

В WhatsApp чаты скоро можно будет «выключить»  навсегда. Такую опцию начала тестировать компания WhatsApp. Об этом сообщает ferra.ru.

На данный момент нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.20.201.10. Опробовать функцию могут некоторые пользователи-участники бета-тестирования.

Сейчас в стабильной версии WhatsApp можно отключить звук оповещений только на определённый период: от восьми часов до одного года. Бета-версия предлагает теперь вариант «навсегда».

Ранее СМИ сообщили, что в бета-версии мессенджера для Android появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. Как только получатель покинет чат, они самоуничтожатся. Данная функция обеспечит защиту конфиденциальных данных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новая многофункциональная площадка появилась в Великих Луках
01 октября 2020
Новая многофункциональная площадка появилась в Великих Луках
Псковских ветеранов профсоюзного движения поздравили с Днем пожилого человека
01 октября 2020
Псковских ветеранов профсоюзного движения поздравили с Днем пожилого человека
Елена Бибикова приняла участие в селекторном совещании в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
01 октября 2020
Елена Бибикова приняла участие в селекторном совещании в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
ВИДЕО: Петербургские арбористы восстанавливают 300-летний пушкинский дуб в Тригорском
01 октября 2020
ВИДЕО: Петербургские арбористы восстанавливают 300-летний пушкинский дуб в Тригорском
Елена Жгут назвала способ пресечь вандализм в Пскове
01 октября 2020
Елена Жгут назвала способ пресечь вандализм в Пскове
Псковская молодежь организовала экскурсию и концерт для пожилых людей
01 октября 2020
Псковская молодежь организовала экскурсию и концерт для пожилых людей
83 детские площадки снесут в Пскове до конца года
01 октября 2020
83 детские площадки снесут в Пскове до конца года
2 октября новую инфекционную больницу в Пскове откроют для пациентов
01 октября 2020
2 октября новую инфекционную больницу в Пскове откроют для пациентов

Идет загрузка...