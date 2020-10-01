В WhatsApp чат можно будет «выключить» навсегда

22:06, 01 октября 2020, ПАИ

В WhatsApp чаты скоро можно будет «выключить» навсегда. Такую опцию начала тестировать компания WhatsApp. Об этом сообщает ferra.ru.

На данный момент нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.20.201.10. Опробовать функцию могут некоторые пользователи-участники бета-тестирования.

Сейчас в стабильной версии WhatsApp можно отключить звук оповещений только на определённый период: от восьми часов до одного года. Бета-версия предлагает теперь вариант «навсегда».

Ранее СМИ сообщили, что в бета-версии мессенджера для Android появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. Как только получатель покинет чат, они самоуничтожатся. Данная функция обеспечит защиту конфиденциальных данных.