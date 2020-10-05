В Москве возвели памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта
На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. Об этом сообщает РИА Новости.
Автор скульптуры, член международного союза художников при ЮНЕСКО Григорий Потоцкий назвал свою работу «Реквием по Есенину», или «Ангел русской поэзии».
«Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа», – отметил скульптор.