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Культура

В Москве возвели памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта

На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. Об этом сообщает РИА Новости.  

Автор скульптуры, член международного союза художников при ЮНЕСКО Григорий Потоцкий назвал свою работу «Реквием по Есенину», или «Ангел русской поэзии».

«Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа», – отметил скульптор.

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