Новые возможности для инвесторов в Печорах обсудили за круглым столом

12:45, 02 октября 2020, ПАИ

Реализация проекта «Моногород Печоры» должна увеличить количество светских туристов до 150 тысяч год, что в среднем принесет в экономику города 750 млн рублей. Как выстроить работу так, чтобы планы воплотились в реальность, обсудили за круглым столом на тему «Моногород Печоры: Новые возможности для инвестора» .

30 сентября сразу на трех площадках - в Москве, Пскове и Печорах - в очном режиме и режиме ВКС эксперты, предприниматели, представители местного самоуправления рассматривали перспективы развития Печор и Печорского района. Целью встречи стало не только обсуждение мер поддержки бизнеса, но и получение обратной связи, предложений, идей по направлениям, к развитию которых в Печорском районе нужно прилагать усилия.

Модератором встречи стал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Открывая встречу, он напомнил, что статус моногорода Печоры получили в августе 2019 года по решению правительства Российской Федерации. В 80-х годах прошлого столетия в Печорах появилось крупное промышленное предприятие, на котором занято на сегодняшний день чуть менее тысячи жителей городского поселения, и именно поэтому город Печоры попал в перечень моногородов.

«Задача всех нас - органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности - сформировать направления дальнейшего развития городского поселения с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильное развитие градообразующего предприятия, а с другой стороны - дать возможность развиваться малому бизнесу, другим формам предпринимательства в различных отраслях, либо взаимосвязанных с деятельностью градообразующего предприятия, либо не связанных с ним. И это развитие как туризма, так и сельского хозяйства», - отметил Андрей Михеев.

Продолжая встречу, глава Печорского района Сергей Тарасик отметил, что полученный статус открывает для территории новые возможности и перспективы. На территории моногородов действует особый пакет мер поддержки: налоговые льготы для бизнеса, льготные займы. Доступны уникальные инструменты поддержки Фонда развития моногородов. На данный момент разработана и активно реализуется дорожная карта по развитию моногорода Печоры.

Какие привилегии и меры поддержки Фонда развития моногородов при реализации инвестиционных проектов получают моногорода, напомнил старший менеджер департамента проектного офиса Фонда развития моногородов Артем Суязов, а председатель комитета по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму администрации Печорского района Анна Королева презентовала земельные участки, государственная собственность которых не разграничена, которые могут быть интересны инвесторам.

Инвестиционные площадки приграничной территории, находящиеся в частной собственности, в рамках круглого стола представил врио генерального директора ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин.

«В первую очередь, от активности не только власти, но и бизнеса зависит, насколько будет успешен проект моногорода Печоры», - подчеркнул он, добавив, что без мнения бизнеса, его оценки ничего происходить не может, как бы власть ни старалась что-либо сделать. Он также заметил, что важна активность бизнес-сообщества разного размера, разного уровня, а власть и организации, инфраструктуры, которые созданы для поддержки бизнеса, всегда открыты и доступны, готовы решать задачи оперативно.

Руководитель АИР Псковской области рассказал, что основная часть посещающих город Печоры сегодня - это паломники, количество которых с годами будет только увеличиваться.

«Для нас важно понимать, насколько интересен моногород Печоры другим туристам, которые могут туда приехать с целью событийно-познавательного туризма или культурно-исторического. Сегодня такие туристы есть, но, к сожалению, их не так много, как мы бы хотели. Экскурсантов становится больше, но основная задача – привлечь как можно больше средств на территорию», - сказал он, отметив, что в недавнем времени в Печорах было проведено анкетирование, которое помогло «нарисовать» портрет туриста, не являющегося паломником. Таких туристов приезжает в приграничный город около 50 тысяч в год. В результате реализации предложений, которые представлены по комплексному развитию территории, этот поток должен увеличиться до 150 тысяч туристов. Со средним чеком не менее 5 тысяч рублей это принесет в экономику города 750 млн рублей.

Среди ограничений и препятствий на пути реализации этого проекта Вячеслав Федюнин назвал отсутствие инфраструктуры, социального пространства для людей. Над улучшением этого критерия и придется работать органам местного самоуправления и региональной власти.

В завершение встречи все участники круглого стола имели возможность выразить собственное мнение, поделиться идеями и проблемами, решение которых пойдет на пользу Печорам. В частности, известный псковский фермер, сыровар Анвар Зуфаров поделился своим предпринимательским опытом и идеями, которые пока не удается реализовать собственными силами. Он представил проект «Бебешкино», главным результатом которого стал фестиваль «Сыр и пряник». В первый год он собрал около 10 тысяч человек «в чистом поле». Предприниматели, в том числе из Печорского района, заработали более 4 млн рублей за один день, но при этом бизнесу приходится преодолевать неразрешимые пока трудности.

«Есть очень много, скажем так, вопросов по земле. Они до сих пор не до конца решены. Очень хочется получать всестороннюю поддержку. Я глава КФХ, но я рассматриваю сельское хозяйство только в разрезе вместе с туризмом и развитием территории в целом. Я не ставлю основной акцент на производство продукции. Главная составляющая, я считаю, в том же проекте - это туризм, это вовлечение местных жителей в жизнь, сохранение культурных традиций и возрождение района», - рассказал он, добавив, что у него есть множество идей, для реализации которых требуется помощь, в первую очередь финансовая.

Круглый стол, состоявшийся в Печорах, дал старт целому ряду мероприятий, которые будут направлены на продвижение проекта «Моногород Печоры» и информирование всех заинтересованных в этом сторон.