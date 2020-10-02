Около 6 км дороги Родина — Наволок отремонтируют в Псковском районе

09:58, 02 октября 2020, ПАИ

В Псковском районе отремонтируют около 6 км дороги Родина — Наволок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключило контракт с ООО «ДорСтройСервис» на ремонт участка автомобильной дороги Родина – Наволок в Псковском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего будет приведено в порядок 5,9 км трассы между деревнями Заровенье и Наволок.

В рамках ремонта существующего асфальтобетонного покрытия будет уложен выравнивающий слой из асфальтобетона на граните, геосетка и верхний слой из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. Кроме того, отремонтируют примыкания и съезды, водопропускные трубы, автобусные остановки и посадочные площадки. Термопластиком нанесут разметку.

Стоимость работ оценивается в более чем 63 млн рублей. Ремонт должен завершиться до 17 декабря.