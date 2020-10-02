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Общество

Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной.

По легенде на мазутном баке емкостью 2000 м3 образовалась трещина по сварному шву, произошло растекание 158 тонн мазута. В результате короткого замыкания в сети освещения предбакового узла нефтепродукт воспламенился. Площадь пожара составила около 150 м2.

Персонал электростанции, сотрудники пожарной части и аварийно-спасательного фомирования оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации. По результатам мероприятия было отмечено, что все участники действовали четко, профессионально, в соответствии с правилами и инструкциями.

«Проведение противоаварийных тренировок неотъемлемая часть обеспечения надежной эксплуатации любого энергообъекта. Они позволяют проверить способность оперативно предупреждать развитие нештатных ситуаций, быстро принимать решения и координировать работу всех служб», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.

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