Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

10:01, 02 октября 2020, ПАИ

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной.

По легенде на мазутном баке емкостью 2000 м3 образовалась трещина по сварному шву, произошло растекание 158 тонн мазута. В результате короткого замыкания в сети освещения предбакового узла нефтепродукт воспламенился. Площадь пожара составила около 150 м2.

Персонал электростанции, сотрудники пожарной части и аварийно-спасательного фомирования оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации. По результатам мероприятия было отмечено, что все участники действовали четко, профессионально, в соответствии с правилами и инструкциями.

«Проведение противоаварийных тренировок – неотъемлемая часть обеспечения надежной эксплуатации любого энергообъекта. Они позволяют проверить способность оперативно предупреждать развитие нештатных ситуаций, быстро принимать решения и координировать работу всех служб», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.