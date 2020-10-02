Главными распространителями коронавируса ученые назвали детей и молодых людей

14:40, 02 октября 2020, ПАИ

Ученые Принстонского университета, университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Science.



Исследователи проанализировали 85 тысяч случаев заражения COVID-19 среди 575 тысяч человек в двух штатах на юго-востоке Индии. Они выяснили, что среди инфицированных 71% в результате никого не заразили, в то время как 8% заболевших вызвали 60% новых случаев заражения.



Главными распространителями коронавируса ученые назвали детей и молодых людей, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.

«Дети — очень эффективные передатчики в этой обстановке, что не было ясно доказано в предыдущих исследованиях. Мы обнаружили, что случаи заражения и смерти [от коронавируса] оказались более сконцентрированы в более молодых группах, нежели мы ожидали, когда основывались на наблюдениях в странах с более высокими доходами», — сказал ведущий исследователь, старший научный сотрудник Принстонского института окружающей среды Раманан Лакшми-Нараян.

Исследователи также выяснили, что во всех возрастных группах самый высокий шанс заразиться коронавирусом был от человека своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.

Дети не входят в группу риска по COVID-19 и чаще всего легко переносят заболевание. В то же время вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, и дети дольше остаются разносчиками COVID-19, сообщил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Одним из наиболее часто выявляемых симптомов коронавируса у детей оказалась диарея, указали в ведомстве Роспотребнадзора. Помимо этого, также часто встречаются лихорадка и рвота, согласно исследованию педиатров, проведенному в четырех больницах в Западном Китае.