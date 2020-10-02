За 41 преступление в Карелии будут судить псевдогазовщика из Пскова

14:08, 02 октября 2020, ПАИ

23-летний молодой человек из Пскова пойдет под суд за 41 преступление в Петрозаводске и Кондопоге, сообщает карельский региональный канал «Сампо ТВ 360».

По версии следствия, пскович был одним из руководителей преступной группы из шести человек. Молодые люди с января 2019 года ходили по квартирам и продавали жильцам газовое оборудование по заведомо завышенной цене. Деятельность преступной группы пресекли сотрудники полиции 30 апреля 2019 года. Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей.

Уголовное дело в отношении псковича выделили в отдельное производство в связи с заключением между обвиняемым и следствием досудебного соглашения о сотрудничестве. Обвиняемому псковичу за совершение каждого преступления грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.