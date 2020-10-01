2 октября новую инфекционную больницу в Пскове откроют для пациентов

18:08, 01 октября 2020, ПАИ

2 октября Псковский многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. С этого момента он будет готов принимать первых пациентов, сообщает официальный Telegram_канал Псковской области.

Великолукский корпус, который начали строить несколько позже, получит лицензию на следующей неделе.

Два корпуса новой инфекционной больницы — в Пскове на 200 человек и Великих Луках на 100 человек возведены в кратчайшие сроки по поручению президента Владимира Путина, который 15 сентября принял участие в открытии лечебного учреждения. Главврачом инфекционки стала врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.

Параллельно в Пскове ведётся детского инфекционного отделения: работа уже в самом разгаре, первые результаты можно увидеть на фото.