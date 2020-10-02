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Культура

«Мумий Тролль» выпустил новый альбом

У группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко вышел новый мини-альбом под названием «Призраки Завтра», он уже доступен для прослушивания на всех популярных музыкальных стриминговых сервисах, пишет Afisha Daily.  

Среди треков в альбоме есть композиция «Кутить», записанная вместе с рэпером Скриптонитом. Кроме того, в альбом вошел трек «Не целуясь», выпущенный совместно с украинским рэпером T-Fest.

Всего в «Призраках Завтра» восемь песен. Мини-альбом появился в преддверии выхода студийного альбома «После Зла», который должен выйти 4 декабря. После релиза группа отправится в тур в его поддержку.

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