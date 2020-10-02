Упрощен порядок направления средств маткапитала на обучение детей в Псковской области

12:15, 02 октября 2020, ПАИ

В Псковской области был упрощен порядок направления средств материнского капитала на обучение детей в 14 образовательных учреждениях региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

В Псковской области родители могут направить материнский капитал на образование детей в 14 образовательных учреждениях по упрощенным правилам.

Отделения Пенсионного фонда России заключают соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение ребенка, необходимо было представить в ПФР копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг.

Теперь, если между отделением Пенсионного фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Сегодня региональным отделением ПФР заключено 14 соглашений об информационном обмене. В списке образовательных учреждений области, подписавших соглашение:

- «Великолукская сельхозакадемия»;

- «Российская международная академия туризма»;

- «Петербургский государственный университет путей сообщения»;

- «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства»;

- «Псковский агротехнический колледж»;

- «Псковский кооперативный техникум»;

- «Детская школа искусств г. Пскова»;

- «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»;

- «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»;

- «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова»;

- «Псковский медицинский колледж»;

- «Дирекция спортивных сооружений»;

- «Детский сад «Нянюшка»;

- «Детский сад «Весёлый улей».

Список заведений, обменивающихся информацией с Пенсионным фондом, будет ежемесячно пополняться. Планируется заключить соглашения со всеми образовательными учреждениями региона. Уточнить актуальный список учебных заведений можно на сайте ПФР.

Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года.

Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка.

На дату начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.