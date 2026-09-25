Псковский прокурор проверил условия содержания заключённых в исправительной колонии №3

13:56, 25 сентября 2026, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии № 3 УФСИН России по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокурор осмотрел помещения штрафного изолятора, жилые помещения отрядов, а также производственные участки исправительного учреждения, где трудятся осуждённые.

Кроме того, особое внимание Андрей Мошков уделил вопросам соблюдения прав и законных интересов осуждённых. Он проверил санитарное состояние помещений, материально-бытовое обеспечение, организацию питания, медицинское обслуживание и уровень пожарной безопасности.

В рамках обхода прокурор также лично пообщался с осуждёнными, которые рассказали ему о жалобах и заявлениях. По всем поступившим вопросам они получили необходимые разъяснения норм действующего законодательства.

По результатам проверки Андрей Мошков указал руководству учреждения на необходимость неукоснительного соблюдения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание.

Ранее сообщалось, что прокурор Псковской области проведёт личный приём граждан в фонде «Защитники Отечества».