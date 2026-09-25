Уполномоченный по правам ребёнка рассказала о важности общего хобби для семьи

12:46, 25 сентября 2026, ПАИ

Если в семье появляется общее увлечение, отношения меняются буквально на глазах. Об этом в авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

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«В работе с обращениями семей мы постоянно видим одну и ту же картину. Родители и дети живут рядом, но почти не разговаривают, не общаются: школа, работа, кружки, гаджеты. А вот если в семье появляется общее увлечение – рыбалка, шахматы, кулинария, походы, совместный проект (почему бы и нет. К слову, «Движение первых» предлагает различные варианты семейной деятельности) – отношения меняются буквально на глазах. И усиливается воспитательный эффект», – сказала Соколова.

Она отметила, что взрослые часто зациклены на нотациях и правилах, которые не всегда выполняют сами.

«Переходи дорогу по пешеходному переходу, не подходи к открытому окну, спешивайся, не кури. Это, конечно, необходимо, но ребёнок запоминает не нотации – он запоминает образы, интонации, истории. А значит, наши главные помощники в воспитании – это книги, музыка и кино», – подчеркнула омбудсмен.