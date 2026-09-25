Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач из Пскова назвала основные факторы, угрожающие здоровью лёгких

Болезни лёгких находятся на втором месте в списке причин смертности. Сказывается загазованность, урбанизация, возросшее количество аллергенов, микропластик, перечислила врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

По словам врача, улучшилась выявляемость болезней лёгких. «Этому способствует большое количество исследований, диспансеризация», – отметила медик.

Самый неблагоприятный фактор для лёгких – курение. «Если кажется, что с лёгкими всё в порядке, это не означает, что проблем нет. Особенно это касается курильщиков. У 50–60 % из них есть необратимые последствия», – добавила Марина Новосёлова.

Кроме того, рассказала врач, XXI век – век аллергии. К 2030 году 50 % всего населения Земли будут аллергиками. Это в том числе связано с увеличившимся до 35 % числа кесаревых сечений. У детей, появившихся на свет таким образом, неправильно формируется микробиота кишечника, возникают проблемы с лёгкими и, как следствие, аллергии. В качестве ещё одной серьёзной проблемы врач назвала бесконтрольный приём препаратов и повальное увлечение вейпами.

«Среди старшеклассников число курящих электронные сигареты приближается к 40 %. Это опасно нарушениями интеллекта, психики, отравлениями, поражением лёгких», – рассказала Марина Новосёлова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



25 сентября 2026

Глава избиркома Псковской области поблагодарил коллег за проведение избирательных кампаний
25 сентября 2026

В ещё двух районах Псковской области в скором времени включат отопление
25 сентября 2026

В Минпромторге назвали размеры техсбора на электронику
25 сентября 2026

УФСБ предупреждает: как действовать при обнаружении упавшего беспилотника
25 сентября 2026

Онкологи из трёх регионов собрались на конференции в Пскове
25 сентября 2026

Гостьей программы «Анамнез» стала врач-пульмонолог. Главное
25 сентября 2026

Учёные: Эль-Ниньо может привести к почти 451 тысяче смертей в мире
25 сентября 2026

В Себежском районе отремонтировали дорогу за 310 млн рублей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...