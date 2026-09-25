Врач из Пскова назвала основные факторы, угрожающие здоровью лёгких

15:08, 25 сентября 2026, ПАИ

Болезни лёгких находятся на втором месте в списке причин смертности. Сказывается загазованность, урбанизация, возросшее количество аллергенов, микропластик, перечислила врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам врача, улучшилась выявляемость болезней лёгких. «Этому способствует большое количество исследований, диспансеризация», – отметила медик.

Самый неблагоприятный фактор для лёгких – курение. «Если кажется, что с лёгкими всё в порядке, это не означает, что проблем нет. Особенно это касается курильщиков. У 50–60 % из них есть необратимые последствия», – добавила Марина Новосёлова.

Кроме того, рассказала врач, XXI век – век аллергии. К 2030 году 50 % всего населения Земли будут аллергиками. Это в том числе связано с увеличившимся до 35 % числа кесаревых сечений. У детей, появившихся на свет таким образом, неправильно формируется микробиота кишечника, возникают проблемы с лёгкими и, как следствие, аллергии. В качестве ещё одной серьёзной проблемы врач назвала бесконтрольный приём препаратов и повальное увлечение вейпами.

«Среди старшеклассников число курящих электронные сигареты приближается к 40 %. Это опасно нарушениями интеллекта, психики, отравлениями, поражением лёгких», – рассказала Марина Новосёлова.