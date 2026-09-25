Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» ​проходит в Псковской области

14:10, 25 сентября 2026, ПАИ

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области до 2 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие направлено на привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, получение значимой оперативной информации, а также на оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Жителей просят сообщать о ставших известными фактах употребления или распространения наркотиков и психотропных веществ.

За квалифицированной помощью также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб 112, позвонив по телефону доверия УМВД России по Псковской области (8112) 59-22-33, а также на телефоны доверия Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии (8112) 56-60-16 и 57-23-03.