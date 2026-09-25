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Общество

Археологи расчистили старинный подвал на месте бывшего рынка в Пскове

На территории бывшего Белорусского рынка в Пскове археологи расчистили подвальное помещение каменной постройки, сложенной из известняковых плит на известковом растворе. Из-за дождей внутренняя площадь постройки наполовину заполнилась водой и стала похожа на небольшой бассейн. Соответствующий снимок появился в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области

Ранее на этом же раскопе археологи обнаружили изразец с изображением двух противостоящих львов, носик зеленополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, и «Троицкую» печать, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка.

По словам директора Археологического центра Псковской области Марины Кулаковой, на этом участке в историческом центре вероятность обнаружения берестяных грамот наиболее высока – последние из них были найдены на раскопках в этом районе. Также в прошлом здесь находили ювелирные и торговые изделия.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

На месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.

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