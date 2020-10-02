143 охотника наказали в Псковской области с начала года

14:46, 02 октября 2020, ПАИ

143 охотника привлекли к административной ответственности в Псковской области с начала года за нарушения порядка и условий проведения охоты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С 1 октября на территории Псковской области открылся сезон охоты на копытную дичь. В связи с этим росгвардейцы обращают внимание на соблюдение порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.

В ходе охоты запрещается применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, при плохой видимости; открывать огонь по дичи близ электропроводов и по информационным знакам; загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.

Также во время охоты необходимо иметь охотничий билет, разрешения на оружие и добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.