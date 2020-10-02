Сотрудники требуются в псковскую службу судебных приставов

13:30, 02 октября 2020, ПАИ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области ведет набор на службу в территориальные органы принудительного исполнения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди преимуществ службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации – конкурентное денежное содержание, социальные гарантии, стабильность и возможность должностного роста.

УФССП России по Псковской области проводит предварительные собеседования с кандидатами на должности для дальнейшего поступления граждан на службу в органы принудительного исполнения.

Со всеми требованиями к кандидатам на службу можно ознакомиться на официальном сайте УФССП России по Псковской области в разделе «Об Управлении» или по телефону отделения государственной службы и кадров 8( 8112) 699-018.