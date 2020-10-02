В псковские гастроли театра «Пушкинская школа» внесены изменения

13:24, 02 октября 2020, ПАИ

В гастрольную афишу петербургского театра «Пушкинская школа» внесены изменения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

3 октября посетители музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» смогут стать слушателями большой чтецкой программы под открытым небом. На склоне холма у околицы музея-усадьбы студенты курса народного артиста Владимира Рецептера в Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург) будут декламировать произведения Пушкина. Начало программы в 13:00, вход на нее свободный для всех желающих.

Основатель и художественный руководитель театра «Пушкинская школа» Владимир Рецептер сейчас воспитывает уже третье поколение актеров. Многие из нынешних третьекурсников РГИСИ уже участвуют в постановках мэтра, в том числе и в тех, что включены в текущую гастрольную афишу.

Музей и театр также сообщают, что в связи с болезнью артиста спектакль по комедии Шекспира «Укрощение строптивой» в среду, 7 октября, заменят комедией «Свадьба Кречинского» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина (возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 16+).