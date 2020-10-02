0
11:13
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
10:03
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
16:56
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
15:26
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
14:00
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
12:58
Модельная библиотека открылась в Порхове
12:49
Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»
Еще новости
Культура

В псковские гастроли театра «Пушкинская школа» внесены изменения

В гастрольную афишу петербургского театра «Пушкинская школа» внесены изменения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

3 октября посетители музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» смогут стать слушателями большой чтецкой программы под открытым небом. На склоне холма у околицы музея-усадьбы студенты курса народного артиста Владимира Рецептера в Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург) будут декламировать произведения Пушкина. Начало программы в 13:00, вход на нее свободный для всех желающих.

Основатель и художественный руководитель театра «Пушкинская школа» Владимир Рецептер сейчас воспитывает уже третье поколение актеров. Многие из нынешних третьекурсников РГИСИ уже участвуют в постановках мэтра, в том числе и в тех, что включены в текущую гастрольную афишу.

Музей и театр также сообщают, что в связи с болезнью артиста спектакль по комедии Шекспира «Укрощение строптивой» в среду, 7 октября, заменят комедией «Свадьба Кречинского» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина (возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 16+).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
02 октября 2020
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
02 октября 2020
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
01 октября 2020
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
01 октября 2020
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
01 октября 2020
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
Модельная библиотека открылась в Порхове
01 октября 2020
Модельная библиотека открылась в Порхове
Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»
01 октября 2020
Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»
Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый
01 октября 2020
Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый

Идет загрузка...